Tallinn sai endale 2022. aastaks veel ühe iluuisutamise suurvõistluse

1999. aastast toimuvad Nelja maailmajao meistrivõistlused pidid toimuma Hiinas Tianjis, kes sellest aga koroonapandeemia tõttu loobus. Ühtegi sooviavaldust teistelt ISU liikmesriikidelt selle korraldamiseks aga ei laekunud ning pärast läbirääkimisi Eesti Uisuliiduga otsustati see pidada EM-iga samal areenil.

Nelja kontinendi meistrivõistlused on tippudele sisuliselt viimane võimalus end proovile panna enne 4. veebruaril algavaid Pekingi taliolümpiamängde.

"Eesti Uisuliit on teadlik kahe suurvõistluse ettevalmistusprotsessi keerukusest ja vastutusest, kuid nõusoleku põhjuseks oli suurürituseks valmisolek ja fakt, et ERR-il ja jäähallil ei olnud konkureerivaid suurüritusi. Samuti on mõistetav tagada kõikidele parimatele uisutajatele maailmas võrdsed tingimused enne Pekingis toimuvaid olümpiamänge," seisis Eesti Uisuliidu pressiteates.