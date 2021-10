Bigbanki peatreener Rikberg Lissaboni Benficast: Tartus näeb põnevat Brasiilia võrkpalli

Mäng Tartu Ülikooli spordihoones algab kolmapäeval kell 19.00 ja otsepilti näitavad ETV2 ning ERRi spordiportaal. Korduskohtumine peetakse 13. oktoobril Lissabonis.

Meeskonda kuulub koguni üheksa välismängijat, neist suurem osa Brasiiliast. Tegu on väga kogenud ja hästi kokku mänginud meeskonnaga, sest põhituumik mängis seal ka eelmisel hooajal.

Tartu peatreener Alar Rikberg ütles klubi pressiteate vahendusel, et vastas on põnev ja kvaliteetne meeskond, keda haavata on raske, ent mitte võimatu.

"Nende põhikoosseis on enamjaolt üle 30-aastased, seega on tegu väga kogenud meeskonnaga. Diagonaalid on Portugali koondise põhidiagonaal Hugo Fernando Lucas Gaspar ja Soome koondise teine diagonaal Aaro Nikula. Portugaallane läheneb küll juba 40-le, ent on jätkuvalt heas hoos. Nurgas on brasiillased, kes kõik on rünnakul osavad ning võimsad ja ka hea üldmänguga. Kõige võimsam on tempoosakond, kus on austerlane Peter Wohlfahrtstätter ja Trinidadi ja Tobago mees Marc-Anthony Honore, nad pole väga kiired, ent on suured ja võimsad. Libero on samuti Portugali koondise põhilibero Ivo Casas. Kogenud brasiillasest sidemängija Bernardo Westermann harrastab efektset mängu, näiteks tõstab altsööduga temposse või ühe käega jne.," kirjeldas Rikberg vastast.

Tegu on väga kõva pähkliga, kuid ka Eesti valitseval meistril on omad trumbid, leiab Rikberg: "Sellist kogenud ja väga ühtlase tasemega meeskonda on raske haavata. Meie oma mäng peab selle võrra veel parem olema ja meil on vaja ka riske võtta. Et neid võita, peame õnnestuma servil ja rünnakul. Selge on, et lihtsad rünnakud selles mängus maha ei jää. Ja meil ei tohi sisse tulla pikemaid mõõnu, Selveri vastu suudame 4-5-punktilisest kaotusseisust ehk keskpärase mänguga välja tulla, aga seda vastast ma taga ajada ei tahaks. Vastuvõtuga on neil hädas üks mees, ent üldiselt on brasiillased ka selles elemendis osavad ja tehniline pagas on hea."

"Kindlasti on Benfica selline meeskond, kellesarnast pole Eestis käinudki ja pealtvaatajate jaoks on kahtlemata tegu väga põneva vastasega, Tartus näeb põnevat Brasiilia-stiilis võrkpalli. Nad võitsid äsja Portugali superkarika ja tahavad sel hooajal kodus kõik tiitlid napsata, pluss Meistrite liigas põhiturniirile jõuda. Ühe eelisena peame ära kasutama kodusaali ja nende reisigraafikut. Nad jõuavad täna hilisõhtul pärast 12-tunnist reisi. Meie eelis on värskus ja hea ettevalmistus, püüame sellega kodus mingi eelise välja mängida," lisas Rikberg.