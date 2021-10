"Pandora paberitest" käivad läbi ka vormelibosside ja eksmaailmameistri nimed

"Pandora paberid" on ajaloo suurim maksudest kõrvalehoidmise ja rahapesu puudutav andmeleke. Sadade mõjuvõimsate ja rikaste inimeste seas on seal paljastatud ka vormel 1 tegelaste seotus erinevate offshore-firmadega.

Kanada rahvusringhääling CBS ja ajaleht Toronto Star heidavad valgust Aston Martini tiimi bossi Lawrence Strolli tegevusele. Väidetavalt on Strollil 15-protsendine osalus Briti Neitsisaarte firmas Superwit, mida juhitakse läbi Strolli perefondi Polo Trust, mis omakorda on registreeritud teise maksuparadiisi Liechtenseini.

Samuti selgus andmelekkest, et oma palka ja sponsortulusid on maksuparadiisides peitnud 1997. aasta maailmameister Jacques Villeneuve, kes töötab hetkel Itaalia televisioonis kommentaatorina. "Pandora paberid" paljastavad, et Villeneuve kasutas offshore-firmasid maksude minimeerimiseks oma karjääri algusest peale ehk alates 1992. aastast.