Latvala: meedia pani Rovanperäle liiga suured pinged peale

"Kalle peal olid suurimad ootused. Ma arvan, et see pinge oli tema jaoks liig," ütles Latvala DirtFishile .

"Meedia, sõbrad ja sõprade sõbrad ootavad temalt muidugi alati palju ning need ootused läksid liiga kõrgeks ning see ei mõjunud talle rallit alustades kõige paremini."

"Kuid ma pean meelde tuletama, et see oli talle esimene kord Soomes WRC autoga startida. Siin on sul vaja kogemust. Sa ei võida seda enne, kui sul on siin WRC autoga piisavalt kogemusi," lisas Latvala.