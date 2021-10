Maradona kunagine tüdruksõber: ta sundis mind kokaiini tegema ja seksipidudel osalema

Miamis tegutsevale hispaaniakeelsele telekanalile America TeVe meenutas Maradonat sugugi mitte hea sõnaga temaga Kuubal kohtunud Mavys Alvarez (37).

Alvarez oli vaid 16-aastane, kui ta endast 24 aastat vanema Maradona kohtus. Oli aasta 2000 ning vutivõlur viibis Kuubal võõrutsuravil, kuhu teda kutsus Fidel Castro isiklikult.

"Minu juurde tuli mees tänavalt ja küsis, kas ma tahaksin Maradonaga kohtuda. Ma polnud väga huvitatud, aga ta veenis mu tunni ajaga ära. Ta ütles, et Maradonat tuleb aidata, ta on maailmakuulus ning Kuuba sõber. Jäin lõpuks nõusse," rääkis Alvarez.

Mõne minuti pärast oligi ta Maradonaga silmitsi. "Ta oli väga viisakas ja minust väga huvitatud. Järgmisel õhtul kutsus ta minu ja mu perekonna õhtusöögile. Ma olin laps. Tema oli välismaalane, rikas mees, kes mind märkas. Ma ei saanud "ei" öelda. Oli privileeg olla tema tüdruksõber."

Vähem kui nädala pärast kolis naine oma vanemate vastuseisust hoolimata Maradonaga kokku.

"Mu vanemad ei suhtunud sellesse üldse hästi. Aga selles eas ollaksegi mässumeelne ega võeta oma vanemate arvamust arvesse. Elu Maradonaga oli väga metsik: peod, diskod. Ta viis mind välja sööma... Ma poleks kunagi arvanud, et see viib välja narkootikumideni, millest mul nii raske on välja tulla."

"Kui me olime umbes kuus kuud koos olnud, käis ta mulle peale, et ma kokaiini teeksin. Tahtsin talle meele järele olla ja võtsin seda kraami. Täna ma tean, et see oli mu elu suurim viga. Aga ma olin siis vaid 16-aastane..." jätkas Alvarez.

Lisaks kokaiinile üritas Maradona naist keelitada seksipidudel osalema - neile suutis ta siiski "ei" öelda. "Ta pakkus mulle seda üha uuesti, aga ma ei tahtnud."

Kuigi Maradona ennast Kuubal kokaiinist võõrutas, ei olnud tal mingit probleemi seda oma tüdruksõbrale hankida. Diego ei tõmmanud end tagasi ka siis, kui naisel hallutsinatsioonid tekkisid ja ta haiglasse viidi. Naine ei mõelnud enda sõnul siiski põgenemisele. "Ma olin sõltuvuses ega saanud pidama," ütles ta.

Sundis naist rindu suurendama