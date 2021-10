Roberts Štelmahers: lasta vastastel 97 punkti visata on häiriv. Vastutavad kõik, sealhulgas treenerid

Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers ütles pressikonverentsil, et skoor ei valeta - tema hoolealustel tekkis kaitses suuri probleeme.

"Kui koduväljakul lasta vastastel 97 punkti visata, on midagi valesti. Me ei saanud lõpuni aru, mida kaitses teha. Kokkuvõttes ei olnud halb mäng, võitlesime lõpuni. Aga 97 punkti on häiriv," rääkis ta.