Kalev/Cramo mängujuht aitab võistkonda vigastuse kiuste: tahan mängida, mitte istuda

"Venitasin lihast treeningul vahetult enne (reedest) mängu Riia VEF-iga. Olen ennast tundnud umbes 60-protsendiliselt. Seis läheb paremaks, kuigi graafik on väga tihe ja sellel on oma mõju. Füsioterapeudid teevad kõik, et asi paremaks läheks," rääkis Lewis Delfile.

"Pärast Prantsusmaale jõudmist saan ravi, et kolmapäeval platsil olla. Loodan, et järgmiseks nädalaks olen uuesti 100 protsendi peal," sõnas Lewis.

"Kutid on heas vormis. Loomulikult tunneme puudu (vigastatud) Kamari Murphyst, kes on korvi all suur jõud. Samas täna tõusis Nurx (Rauno Nurger) esile. Ma ei näe põhjust suureks muretsemiseks. Praegu on alles hooaja algus. Usun, et saame asjad korda, mõne hea võiduseeria ja siis on kõik jälle õnnelikud."