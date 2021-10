DELFI VIDEO | Indrek Reinbok: sellise skooriga mängud tuleks võita

Ühtlasi avaldas abitreener, et Kalevi üks võtmemehi JeQuan Lewison viimasel ajal mänginud jalavigastuse kiuste. "See on selline asi, mida me ei ole tahtnud avalikult välja öelda, et mitte hädist nägu teha. Tal on jalaga probleeme. Kui jalg ära väsib, siis ta mängib tegelikult poolteise jalaga," ütles Reinbok.