Hamilton avaldas, et helistas peale Silverstone'i avariid Verstappenile. Tolku ei miskit!

Hamilton avaldas ESPN-ile, et püüdis Verstappeniga pärast Silverstone'is juhtunut rääkida. "Helistasin talle peale Silverstone'i, aga jällegi, ma ei tahaks olla patroniseeriv, aga ma olen palju vanem ning minu jaoks oli oluline helistada ja jääd sulatada," ütles seitsmekordne maailmameister.

"Ma leian, et ta on tohutu talent ning ma naudin võidusõite temaga. Kas ma nõustun kõigega, mida ta teeb? Sel pole isegi tähtsust. Tähtis on see, mis see temaga teeb ja et ta õpib, ning ainus, mida mina kontrollida saan on see, kuidas mina asjadega ümber käin."

Silverstone'i avarii tagajärjel kihutas Verstappen kummivalli. Kokkupõrke hetkel mõjus hollandlasele jõud 51G ning ta pidi kuus tundi Coventry haiglas veetma. Hamilton pääses 10-sekundiline ajakaristusega, mis ei takistanud tal kodust etappi võitmast.

Verstappen kirjutas haiglast Twitterisse, et Hamilton oli tema suhtes "lugupidamatu" ja "ebasportlik".

Kaks kuud hiljem põrkasid mehed Monzas uuesti kokku nii, et Verstappeni auto veeres üle Hamiltoni kokpiti. Briti elu päästis 2018. aastast vormel 1 sarjas kasutusel olev halo-seadeldis ehk pilooti kaitsev titaaniumist raam.

Hamilton tunnistas veel ESPN-ile, et mõtleb rooli istudes surmast rohkem kui karjääri algusaastail.

"Noorena arvad sa, et elad igavesti, aga nüüd olen ma muidugi sellest rohkem teadlikum. Nooremana ma sellistest asjadest ei mõelnud. Kui sa sellele liiga palju mõtled, võib see sind mõjutama hakata. Ma armastan endiselt seda, mida ma teen ning ma tean, et sellega käib kaasas riskifaktor," rääkis ta.

"Olen lihtsalt tänulik, et oleme ohutuses jõudnud sinna, kus me oleme ning ma tean, et järgmisel aastal paraneb see veelgi."

Hamilton lisas, et eelistaks tiitli võita õiglases võitluses, mitte tänu avariile: "Selles pole kunagi küsimust olnudki. Ma ei tahaks kunagi nii võita. Kui see tähendab, et sa ei võida üldse, siis vähemalt on sul su väärikus. Ma ei tahaks kuidagi teistmoodi võita kui õigel moel."

Hamilton juhib MM-sarja Verstappeni ees vaid kahe punktiga. Hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Türgi GP-ga, pärast mida jääb veel sõita viis etappi.