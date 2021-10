DELFI FOTOD | Häberli Flora mängijate tihedast graafikust: ma ei muretse eriti selle pärast

Eesti koondist tabas valikakna eel terviseprobleemid, kui vigastuste tõttu jäävad eemale Martin Miller ja Michael Lilander. Nende asemel liitub koondisega kaitsja Henrik Pürg. "Pole kunagi tore, kui viimasel hetkel toimuvad muudatused," rääkis Eesti šveitslasest peatreener Thomas Häberli pressikonverentsil. "Teadsime, et Michaelil on probleeme, aga täna selgus, et Milleril ka. Otsustasime tuua Pürgi asemele. Olen rahul, et ta on tagasi."

Eesti hoiab MM-i valiksarja E-alagrupis ühe punktiga viimast kohta. "Kui tahame head kohta, peame hakkama võitma. See on loomulikult eesmärk," rääkis Häberli, kelle hoolealused kaotasid avamatšis Valgevenele 2:4. "Valgevene on viimasel ajal mänginud paremini kui kevadel. Raske vastane, aga kodus on lihtsam mängida."

Koondis koosneb suuresti Flora mängijatest, keda on nimekirjas kokku üheksa. Flora palluritel on aga tavavpärasest tihedam võistluskalender, sest esmakordselt mängitakse ka eurosarja (Konverentsiliiga) põhiturniiril. Kui palju muretseb Häberli Flora mängijate tiheda mängugraafiku pärast? "Mitte eriti. Novembris ehk peab, aga praegu on neil olnud ka mängupausid vahel. Teatud väsimus võib olla, aga ei usu, et midagi erilist."

Mis on peamised asjad, mida Eesti koondis peab võrreldes varasemate mängudega arendama? "Püüame rohkem väravaid lüüa," tõdes Häberli. "Walesi vastu me ei löönud, samas saime kaitses kirja nullimängu. Peame leidma hea tasakaalu, mis on peamine eesmärk."