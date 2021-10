Allar Raja: dopingukaristust kandnud treener võiks saada uue võimaluse

"Ma arvan, et üldistada on sellistel teemadel ülikeeruline, praktiliselt võimatu. Need on kõik juhtumipõhised, kui suurel määral on treener asja taga. Kas ta on kuritarvitanud treeneri positsiooni või on olnud koostöös ja aidanud lihtsalt kaasa," rääkis Raja, pidades silmas kahekordset olümpiavõitjat Andrus Veerpalu, kelle kaheaastane dopingukaristus hiljuti lõppes.

"Oleneb, mis need pehmendavad või raskendavad asjaolud on. Üldiselt ma arvan, et kui keegi on eksinud ja karistuse ära kandnud ja aru saanud, et nii ei toimi Eesti spordimaastikul elu ja on näidanud üles läbipaistvust ja koostöövalmidust, et edaspidi hindab puhast sporti ning propageerib seda, siis ma näen, et on ruumi inimesele uus võimalus anda. Ma ei tea, kas peaks olema mingi programm või avaldus, et see oleks kõigile selge, et treeneri käekiri on muutunud ja sellised asjad enam ei kordu."