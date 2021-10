Vaktsineerimata tennisistid eesotsas Djokoviciga võivad Australian Openilt eemale jääda

"Suure slämmi tiitlid sind ei kaitse. Ainult tiitel, mis sind kaitseb, on sinu esimene ja teine doos," kinnitas Victoria osariigi peaminister Dan Andrews, et ühelegi tippmängijale erandit ei tehta.

Septembris küsiti Djokovicilt US Openi ajal, kas vaktsineerimine peaks olema kohustuslik või igaühe enda otsus. "Ma loodan, et see jääb nii, nagu on," viitas Djokovic hetkel ATP ja WTA tuuril kehtivatele reeglitele, mis vaktsineerimist ei nõua.