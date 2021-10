Peep Pahvi nädala viisik | Vales kohas mängiv viskaja ja ootamatult esile kerkinud korvialune jõud

Edmunds Elksnis (Tartu Ülikool)

Tartu Ülikooli kaotus Läti Ülikoolile, oli Eesti Läti ühisliiga esimese nädala suurim üllatus. Tartlased ajasid lati kolinal maha ja tegelikult on isegi pisut kohatu sellest meeskonnast kedagi esile tõsta. Kuid siiski... Lätlasest tagamängija Edmunds Elksnis oli vähemalt statistiliselt heal tasemel. 16 punkti ja 9 söötu on korralikud näitajad.

Selge on see, et Davion Berryl on heal tasemel mängimiseks oskused olemas. VEFi vastu peetud kohtumises näitas ta neid välja, kuid tegelikult vajaks meeskond tema parimate päevade sooritusi iga päev ja iga nädal.