FOTOD | EOK tunnustas Eestimaa sportlikke perekondi

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kelle kõik liikmed tegelevad aktiivselt liikumisharrastusega. “Eesti Olümpiakomiteel oli rõõm võõrustada ning tänada kõigi 15 maakonna sportlikumaid peresid Tallinnas. Meie eesmärgiks on, et enamik eestimaalasi tegeleks korrapärase liikumisharrastusega ning meie külalised on oma elustiiliga paljudele eeskujuks. Nende jaoks on liikumine ja sportimine igapäevaelu lahutamatu osa, mis liidab perekonda ning aitab huvitavalt, kasulikult ja kvaliteetselt vaba aega sisustada,” ütles Lusmägi.

15 maakonna sportlike perede kirjeldused (maakondlikelt spordiliitudelt):

Perekond Põldre Harjumaalt. Harju maakonna sportlikem perekond Põldre – pereisa Urmas, pereema Anu, lapsed Karl Mihkel ja Loore Maria – elab Rae vallas Järvekülas, kus nad on tuntud pea kõikide laste ja nende vanemate seas. Kõik algas lapse sünnipäevast, mida otsustati tähistada lastele korraldatud jooksuga. Kavatsusest anti ka teistele teada ning üllatus oli suur – sünnipäevajooksule kogunes ligi 200 väikest jooksusõpra. Nüüdseks on Peetri alevikus toimuval sünnipäevajooksul osalenud üle 8000 lapse. Pereisa Urmas on kergejõustikus olnud kogu oma elu: sportlasena, õpetajana, spordijuhina ja nüüd peatreenerina oma klubis UP Sport, kus treenib üle 100 lapse ja noore. Pereema Anu lööb aga alati kaasa spordiürituste korraldamises ning võistluste ajal leiate ta askeldamas ajamõõdutelgist või selle kõrval osalejatele kaasa elamas. Sellises sportlikus õhkkonnas on kasvanud teadlikult sporti harrastavaks ka pere lapsed.

Perekond Eller Hiiumaalt. Perekond Elleri – isa Mardi, ema Marina, laste Marta ja Maria – meelisala on orienteerumine, pereema Marina on Hiiumaa Orienteerujate Klubi juhatuse liige. Marta tegeleb lisaks ka kergejõustikuga ning ta on kohtunikuna ametis nii Eesti kui rahvusvahelistel võistlustel. Maria on orienteerumises Eesti koondise liige ning tänavu tunnustati teda Kärdla kooli parima sportlase tiitliga.