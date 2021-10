Muinasjutu lõpp Kasahstani koondise jaoks

Mängujärgses penaltiseerias alla jääda on eriti valus, ja keeruline on ette kujutada, mis toimub Arnold Knaubi hinges, kes jättis otsustava penalti realiseerimata, ent pärast mängu tunnistas, et on uhke partnerite ning tulemuse üle, mille nad üheskoos saavutasid. „Olen õnnelik, et saan igaühega teist riietusruumi jagada. Panustasime kogu jõu, andsime kogu hinge sellele mängule, kuid finaali pääseda ei suutnud,“ kirjutas ta oma Instagrami lehel. Samuti tänas ta fänne toetuse eest: „Meil ei õnnestunud ellu viia seda, millest unistasime, millest unistas kogu riik – pääseda finaali, kuid tundsime teie toetust ja teie energiat väljakul, aitäh selle eest!“

Kasahstanlaste peatreener Ricardo Kaka kiitis pärast kahetsusväärset lüüasaamist vastaste meeskonda, samuti teatas, et ei pea mängujärgseid penalteid loteriiks: „Kas teate, see on saalijalgpalli maailmameistrivõistluste poolfinaal. Ja just selline see peabki olema. Mõlemad meeskonnad mängisid hästi, mõlemad on tublid. Me kaotasime penaltiseerias. Iial ei hakka ütlema, et see on loterii. Nemad olid selles mängu komponendis paremad. Mis teha? Töötame edasi, et uute penaltite puhul enam ei kaotaks.“

Kasahstani koondise väravavaht Higuita ei nõustunud oma treeneriga, vastupidi, nimetas penalteid loteriiks: „Arvan, et saalijalgpalli fännidele see mäng meeldis. Tegemist on MMiga, kohtusid kaks sarnase tasemega meeskonda. Kõik nägid, et meil oli väga palju häid momente, nagu ka nendel. Võitlesime lõpuni. Teadsime, et penaltiseeria on loterii ja ei suutnud seda võita. Muidugi olen ma uhke meie poiste üle, kes andsid väljakul endast kõik, et võita.“