Monza ralli korraldajad teatasid fännidele rõõmusõnumi

Kui mullu sõideti Monza ralli pealtvaatajateta, siis tänavu on Itaalia koroonaolukord piisavalt hea, et publik raja äärde lasta.

Kuna uuest hooajast läheb MM-sari üle hübriidautodele, on fännidel Itaalias viimane võimalus näha selle põlvkonna võimsaid ralliautosid.

Ühtlasi teatasid korraldajad, et on sõlminud lepingu uue suure toetajaga, milleks on ärajäänud Jaapani ralli peasponsor FORUM8.