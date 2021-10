Warriorsi korvikütt lasi end lõpuks vaktsineerida

San Francisco seaduste kohaselt peavad avalikel üritustel osalemiseks kõik üle 12-aastased inimesed olema vaktsineeritud. See tähendab, et Warriors ei saa kaitsepookimata pallureid kodumängudes kasutada.

Kanada koondislane oli septembris palunud usulist erandit, et vaktsineerimisest pääseda, kuid NBA juhtkond lükkas selle soovi tagasi.



Hiljem teatas NBA juhtkond, et vaktsineerimata korvpallurid ei saa sel hooajal puudutud mängude eest palka. 26-aastase Wigginsi puhul oleks kaotus ulatunud kümnete miljoniteni, sest tema aastapalk on 31,57 miljonit dollarit.