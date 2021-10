Kui kauaks uue supertrio koostööd jätkub? Resultatiivseima mängija segane tulevik tekitab pingeid ja arusaamatusi

Gareth Bale, Karim Benzema ja Cristiano Ronaldo ehk BBC. Lionel Messi, Luis Suárez ja Neymar ehk MSN. Need on viimaste aastakümnete kaks kõige kuulsamat ja edukamat ründekolmikut. Tänavu suvel moodustati Pariisis aga uus kolmik, kui Kylian Mbappé ja Neymariga liitus Lionel Messi. Kolmikut on juba jalgpallimaailmas hakatud kutsuma lühendi MNM all.

Mõistagi loodavad ja ootavad klubi fännid nüüd PSG-lt – kuhu on kokku kogutud mitme koosseisu jagu staare – Meistrite liiga karikat. Kõik pole aga nii lihtne ja roosiline. Peamine küsimärk on Mbappé, kes pikaajalises koduklubis end enam liiga kodusena ei tunne. Väidetavalt on Mbappé ja Neymari suhted jahenenud. Ka hiljutises liigamängus jäi kaamerate ette, kuidas Mbappé kurtis tiimikaaslasele, et Neymari ei andnud talle sööte. Missugused on suhted Mbappé ja Neymari vahel? Mida arvab senisest staaride omavahelisest koostööst peatreener Mauricio Pochettino? Kui kaua Mbappé, kelle eest Madridi Real suvel PSG-le 160 miljonit eurot pakkus, üldse meeskonnnas jätkab?