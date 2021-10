Kanada avalikustas kolm esimest NHLi staari, kes Pekingi olümpial osalevad

34-aastane ründaja Crosby on olnud aastaid Pittsburghi Penguinsi liidriks. Lisaks on ta mitmekordne Stanley karikavõitja.

24-aastane McDavid, kes esindab Edmonton Oilersit , on üks NHLi viimaste hooaegade säravamaid tähti. Kaitsja Pietrangelo (31) kuulub Vegas Golden Knightsi ridadesse ning on rahvuskoondisega võitnud juba Sotši olümpiakulla (2014) ja 2016. aasta MM-tiitli.

Armstrongi sõnul olid esimesed valikud väga lihtsad. "Sid on Sid, Connor on Connor ja Alexil on palju kogemusi rahvuskoondises ning ta mängib muuhulgas ka Stanley karikavõitja kaptenina," ütles Armstrong.