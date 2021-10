Aravetel selgusid kardispordi Eesti meistrid

KZ2-klassis Aravetel võistlemisest loobumine lubas Markus Kajakul (AIX Racing Team) täielikult keskenduda Eesti meistritiitli kaitsmisele klassis OK. Üldvõit oli punkte silmas pidades küll käega katsutavas kauguses, kuid tehnikaspordis pole miski kindel enne, kui kõik päris kindel pole.

Klassis OK oli tagasi rajal ka hooaja esimese etapi võitnud Ruben Volt (DHR Estonia), samuti eelmisel hooajal OK-s võistelnud Siim Leedmaa (AIX Racing Team), kellest sai tänavusel hooajal Kajaku kõrval teine võistleja, kes korraga kahes klassis võistelnud. Ehkki kummalgi hooaja üldarvestust silmas pidades midagi püüda polnud, said mõlemad suuremate pingeteta keskenduda puhtale võidusõidule.

Kvalifikatsiooni võitis Kajak Volti ees ajaga 41,213. See oli koguni 0,6 s kiirem eelmisest kvalifikatsiooni võiduajast augustis sõidetud etapil! Kümneringilised eelsõidud võitis mõlemad Kajak - see andis talle parima stardikoha finaali. 22-ringiline finaal lõppes suveräänsele liidrile aga raja ääres ning pettunud Kajaku liidrikoha päris Volt. Planken teine ja eriti just viimastel etappidel head kiirust näidanud Kraav oli kolmas.