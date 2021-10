Suusakuulsus meenutas Mika Myllylä surma: hakkasin nii kõvasti värisema, et jätsin auto seisma

Isometsä sõitis 5. juulil 2011 oma naise ja kahe lapsega suvilasse. Tal oli plaan vaatama minna ka Mika Myllylät, kes elas toona Kokkolas. Siis heliseb telefon. Helistajaks oli Isometsä tuttav suusatreener ja Myllylä sõber Jan-Olof Näs. Ta teatas, et Myllylä on surnud.

"Näs ütles, et Mika on surnud, tapetud, maha lastud," meenutab 53-aastane Isometsä. "Ma hakkasin nii kõvasti värisema, et pidin auto tee äärde seisma jätma."