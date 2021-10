Rovanperä osalemine järgmisel rallil on küsimärgi all: ma ei tahtnud pühapäeval üldse sõita

"Ülaselg on valus. See pole hea. Ma poleks isegi tahtnud sõita, sest kaotada oli rohkem kui võita," tunnistas Rovanperä pärast võistlust.

Autoralli MM-sari jätkub kahe nädala pärast Kataloonia asfaldiralliga ja testid sõidetakse juba järgmisel nädalal. Kas on oht, et Rovanperä selg ei parane nii kiiresti?

"Risk on alati olemas, sest täna [pühapäeval] me ei tahtnud üldse hüpata, aga ma ei usu, et see on väga suur risk," sõnas Rovanperä.