US Openi võitnud Emma Raducanu leidis uue treeneri

Raducanu on tänavu juba kaks treenerit välja vahetanud. Esmalt lõppes tal Wimbledoni järel koostöö endise Anett Kontaveidi juhendaja Nigel Searsiga ning pärast US Openi triumffi pidi lahkuma Andrew Richardson.

Nooruke britt teatas, et vajab tippturniiridel osalemiseks suurte kogemustega inimest. "Oma karjääri praeguses staadiumis vajan kedagi, kellel on WTA Touri kogemused kõrgeimal tasemel. Eriti nüüd, kus minu jaoks on kõik uus, vajan kedagi, kes on ise selle kõik läbi teinud," kommenteeris Raducanu pärast Richardsoniga koostöö lõpetamist.