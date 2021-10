DELFI VIDEO | Karl-Johan Lips: selliste tagamängijatega on lust koos väljakul mängida

"Tulemust vaadates võiks tõesti öelda, et kõik on hästi. Mängupilt oli aga selline, et kui esimene poolaeg toimis kõik, siis kolmandal veerandajal mõõna ajal ei toiminud midagi," rääkis üleplatsimehena 24 punkti visanud Karl-Johan Lips. Nimelt viskas Viimsi kolmandal veerandajal vaid 10 punkti Kalevi 20 vastu. "Seal tuligi välja, kui tähtis mängija on Rait-Riivo Laane. Meil oli põud, kui ta tabas tähtsal hetkel kolmese, mis aitas mängumootori taas käima saada."