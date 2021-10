Latvala on Toyota sõitjate osas oma valiku teinud, aga lõplik otsus tehakse Jaapanis

Kuigi Toyota pole ühegi sõitjaga veel ametlikult lepingut pikendanud, jätkavad kõikide eelduste kohaselt põhisõitjatena Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä . Sebastien Ogier lööb tuleval hooajal kaasa pooliku programmi alusel. Latvala kinnitas, et loodab näha Ogier'd jagamas kolmandat autot just Lappiga.

"Näen, et Esapekka oleks meie jaoks hea sõitja. Nomineerin ta jaapanlastele, aga Jaapanis tehakse siiski lõplik otsus sõitjate osas," viitas Latvala Toyota peakontorile. "Saan aga kinnitada, et nomineerin just Lappi. Olen tema tööga väga rahul. See näitas, et ta sobiks hästi Ogier' kõrvale."