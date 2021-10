JAAN MARTINSON | Valitsust huvitab Eesti rahva tervis ja tulevik täpselt 0,0046%

Eesti rahva tulevik saab lõpuks päästetud, sest järgmisel aastal on riigi üks suurem eesmärk teha liikumisharrastuse edendamise reform, nagu võib lugeda kultuuriministeeriumi pressiteatest. Viimaks ometi on valitsus aru saanud, mis määrab meie tuleviku: kultuur, haridus ja rahvatervis. Kusjuures neist viimati mainituta pole ei esimest ega teist. Ega ka kaitsevõimet. Eestil võib olla maailma vägevaim tankiarmee, ent kui puuduvad noored tugevad mehed, kes suudaksid juhtkange liigutada ja mürske torusse tõsta, on soomukid pelk vanaraud.