Andrea Adamo: keegi ei oodanud, et võiksime Soomes võidule nii lähedal olla

"See on tänuavaldus kogu tiimile: sõitjad, kaardilugejad, insenerid ja mehhaanikud, kes on kõik väga kõvasti töötanud. Ma ei usu, et keegi ootas, et võiksime võidule nii lähedal olla," jätkas Adamo. "Tegemist on siiski järjekordse etapiga, kus me ei võitnud, aga me pole kunagi kaotanud usku oma võimetesse ning see tulemus tõestab seda."