Võidukas Evans: Eestis oli meil raskusi, siin leidsime varakult enesekindluse

„See võit tundub hea, eriti arvestades, kuidas me selle võtsime. Eestis oli meil raskusi, tegime testis mõned muudatused. Tulime siia ja leidsime varakult enesekindluse. Sain reedel hea rütmi ja viisin võitluse laupäeva. Peame keskenduma sellele, et olla Hispaanias võimalikult head. Sealt vaatame edasi,” sõnas Evans ralli järel WRC All Live eetris.