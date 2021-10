MM-sarja üldseis: Evans tegi tiitliheitluse põnevamaks, Tänak läheneb kolmandale kohale

MM-sarjas on jäänud sõita veel Kataloonia ja Monza rallid. Ogier on liidrina kogunud 190 punkti. Teine on Soomes võidutsenud Elfyn Evans 166-ga. Seega on Ogier’i edumaa 24 punkti, ühel etapil on maksimaalselt võimalik ühel sõitjal teenida 30 punkti.