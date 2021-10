FOTO | Kas värava löönud Luis Suarez hõõrus Barcelona haavadele veel soola peale?

Tabamuse järel tõstis Suarez oma parema käe kõrva juurde ning tegi telefoniga helistamise käemärki. Loomulikult arvati koheselt, et tegemist on terava torkega Barcelona juhendaja Ronald Koemani suunas. Mäletatavasti oli Koeman meheks, kes otsustas Barcelona juhendajana Suareze teenetest loobuda ning tegi ründajale uudise teatavaks just telefoni teel.

„Minu jaoks oli see raske hetk, kuna ma ei oodanud sellist käitumist. Koeman helistas mulle ja ütles, et ma ei ole tema plaanides,” rääkis Suarez veebruaris Onda Cero vahendusel sündmustest, mis leidsid aset 2020. aasta suvel.

Loomulikult küsiti Suareze käest tema käemärgi kohta ka kohtumise järel, kuid ründaja sõnul ei olnud tegemist sõnumiga Koemanile ja Barcelona juhtkonnale.

„See värava tähistamine oli mõeldud inimestele, kes teavad, et ma ei ole oma telefoninumbrit vahetanud. Nad teavad, et mind on võimalik sama numbri pealt kätte saada. Leppisin sellise tähistamise kokku oma lastega. See ei olnud Koemanile suunatud,” andis Suarez Movistari vahendusel juhtunule segase selgituse.

Kui Atletico on Hispaania kõrgliigas taas kõige kõrgemas mängus, siis Barcelona on olnud tõsistes raskustes. Kõikide sarjade peale on Barcelona viimasest kuuest kohtumisest saanud kirja ühe võidu, kaks viiki ja kolm kaotust.

Luis Suarez never forgets 😅 pic.twitter.com/U2AecNmfrP — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021