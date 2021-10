Viljandis Männimäele pidi valmima kauaoodatud jalgpallihall juba septembri lõpus, kuid valmis pole seda tänaseni. Tarneraskuste tõttu valmib hall oktoobri lõpuks. Järgmisel nädalal hakatakse kuplit peale panema. Esialgsete plaanide kohaselt võib see juhtuda 5. või 6. oktoobril. Jalgpalliväljak on valmis, põhijooned on maas ning jooksurada on tartaaniga kaetud.