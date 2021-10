KUULA | Andri Lebedev räägib imelisest juunioride ajast, elumere lainetest ja värskest MM-i pronksist

Räägime ka värskest maanteesõidu MM-ist, kus Madis Mihkels võitis juunioride grupisõidus pronksi ning kaks noormeest mahtus veel 20 parema hulka. Niivõrd kõva tase üsna kesise harrastajaskonna pealt. Sama seis on tegelikult ka naisjuunioridega, kus tippude tase on meil maailmaklass. Kuidas on see võimalik?