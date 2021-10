Juventus on tõusnud võidulainele, võidukas ka tiitlikaitsja Inter

Viimati sai Juventus võidu Torino derby’s, kui võõrsil mängiti 1:0 üle Torino FC. Kohtumise ainsa värava lõi 86. minutil Itaalia koondise poolkaitsja Manuel Locatelli.

Serie A-s kolm võitu järjest teeninud Juventus on nüüd kirja saanud kolm võitu, kaks viiki ja kaks kaotust. Turniiritabelis on Juventus 11 punktiga kaheksandal kohal, samas kõik klubid ei ole veel seitsmenda vooru kohtumist pidanud.

Võidu teenis ka tiitlikaitsja Milano Inter, kes alistas võõrsil 2:1 Sassuolo. Kodumeeskond asus 22. minutil Domenico Berardi täpsest penaltist juhtima. Inter viigistas 58. minutil tänu Edin Džekole ning 78. minutil tõi tiitlikaitsjale võidu penalti realiseerinud Lautaro Martinez.

Inter on 17 punktiga tabelis teisel kohal, liider on Napoli 18 punktiga. Seejuures on Napolil üks kohtumine vähem peetud.

