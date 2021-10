FC Barcelona kaotas taas, nüüd jäädi alla Madridi Atleticole

Atletico asus juhtima 23. minutil tänu Thomas Lemari tabamusele. 44. minutil lõi kohtumise teise värava Barcelona endine ründaja Luis Suarez.

Kõikide sarjade peale on Barcelona viimasest kuuest kohtumisest saanud nüüd kirja ühe võidu, kaks viiki ja kolm kaotust.

Mängu eel oli Barcelona president Joan Laporta esinenud avaldusega, kus ta tõdes, et Koeman jätkab klubi peatreenerina ka edasipidi ja järgmiste mängude tulemused seda ei muuda.

„Kas ma tunnen, et mind toetatakse? Jah, nüüd ma saan vastata jah,” sõnas Koeman mängujärgsel pressikonverentsil. „President Laporta selgitas olukorda ja ma tunnen toetust. Loomulikult sõltub minu edasine tulevik aga tulemustest. Nii on iga jalgpallitreeneri puhul.”

Turniiritabelis on liidriks Madridi Real 17 punktiga, teine on Atletico samuti 17 punktiga. Realil on aga üks kohtumine vähem peetud. Barcelona on 12 punktiga üheksas. Neil on võrreldes Atleticoga samuti üks mäng vähem peetud.

