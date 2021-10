FOTOD | Täiseduga Viljandi jätkas Balti liigas võidukalt, Kehra alistas Raasiku

Et Kaunase Granitas-Karys kaotas täna HC Vilniusele, on Põlva Serviti ja Viljandi HC ainsad täiseduga võistkonnad Balti liigas, mehitades tabeli kaks kõrgemat astet kaheksa punktiga. Kehral ja Raasiku/Mistral on neli ning SK Tapal kaks silma.