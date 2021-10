Tartu peatreener Lätis saadud valusast kaotusest: me ei saanud keskendumisega hakkama

Riia olümpiakeskuses peetud mäng kujunes tasavägiseks heitluseks. Avapoolaega kontrollisid pigem võõrustajad, aga mõni minut enne poolajapausi said tartlased oma rünnaku paremini liikuma ja läksid poolajapausile 38:34 eduseisus.

Tartu peatreener Toomas Kandimaa hinnangul saadi Riiast valus kaotus. „Kokkuvõttes ei saanud me täna oma keskendumisega hakkama, tegime alguses eksimusi ja muutusime neist ebakindlaks. Pärast, kui juhtima saime, siis loodeti, et mäng tuleb kergemalt. Aga vastased olid tublid, võitlesid lõpuni ja tahtsid mingil määral rohkem. Väga valus kaotus lõpuks. Nüüd on järgmine mäng Pärnu vastu karikasarjas ja peame tänasest mängust omad järeldused tegema,“ sõnas Kandimaa.