Tapa sai lätlaste alistamisega Balti liigas hooaja esimese võidu

Teine pooltund algas kui esimese koopia – kahe minutiga kasvatas Tapa edu kolme värava võrra ja Ageni järjekordse kiirrünnakutabamuse järel juhiti 16:8. Korraks lubati lätlased viie värava kaugusele, aga siis mindi juba lõplikult eest. Artur Morgenson viskas 47. minutil 24:15 ja kaks minutit hiljem tegi Ageni 26:16.

"Läksime suure hurraaga peale ja siis tekkis omamoodi võidukramp. Mitmed mängijad olid rivis tagasi ja küllap tunnetati, et on võidetav vastane. Kaitses suutsime küll agressiivsed olla, aga realiseerimisega jäime hätta," kommenteeris avapoolaja mõõna laupäeval Tapa peatreeneri kohuseid täitnud Aron Jaanis.

"Saime siiski mängujoonisest uuesti kinni ja võita on ju alati tore. Silmad on peas ja mitte mingil külavõistlusel, aga Balti liigas ning sellega peame rahul olema. Homme on juba uus mäng ja seda võidumaitset ei tahaks nüüd suust ära lasta," lisas Jaanis.