Olümpiavõitja elas 45-aastaselt üle ehmatava terviserikke

"Ühel päeval tundsin näos midagi imelikku ja see oli see tunne, mida olin tundnud ka 1992. aasta kevadel. Ma tundsin küll nägu, kuid ei saanud paremat poolt kontrollida," meenutab Holm sotsiaalmeedia postituses.

"Arstid arvasid esmalt, et see on insult, kuid hiljem jõudsid nad järeldusele, et tegemist on osalise näohalvatusega," lisas Holm. Täpselt sama oli Holmiga juhtunud 1992. aasta märtsis. Seetõttu tulid talle sarnased sümptomid kohe tuttavad ette.