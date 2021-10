Sebastien Ogier: olime ootamatult aeglased

"See ei olnud meile hea päev. Ma lootsin, et meil läheb paremini," sõnas Ogier Toyota pressiteate vahendusel.

"Laupäeval on vähemalt kolm autot enne meid startimas, seega loodetavasti on olukord parem, kuid me peame täpselt aru saama, miks meil kiirust ei olnud. Mõistagi oli osa ajakaotusest tingitud stardikohast, kuid see polnud ainus põhjus. Pean välja selgitama, kas olin ise liiga aeglane või on midagi auto seadistuse juures, mida saame muuta. Pidamine polnud hea, kuid ma nautisin siiski sõitmist, seega oli selline kaotus ootamatu," lausus prantslane, kes kaotab liider Craig Breenile juba 31 sekundiga.