DELFI VIDEO RIIAST | Rauno Nurger: kui me oleks alguses paremini käima saanud, oleksime võitnud

"Tegime kaitses palju vigu. Nad kasustasid need kohe ära ja panid kotti. Aga usun, et meeskond näitas head südant. Olime 20 punktiga maas ja tulime järgi. Sellega olen kindlasti rahul," ütles Nurger.

"Kuigi me ei võitnud, on meil parem tunne siit kahepunktilise kaotusega edasi minna kui me oleks 20-ga saanud. Arvan, et kui me oleks suutnud alguses paremini käima saada, oleksime mängu ära võitnud," lisas ta.