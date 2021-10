DELFI VIDEO | Ott Tänak: Okei päev. Vaid kitsastel ja aeglastel lõikudel oleme natuke invaliidid

"Iseenesest täitsa okei päev, puhas päev. Kitsad ja aeglased lõigud on need, kus oleme natuke invaliidid. Ülejäänud tundub suht okei," sõnas Tänak Delfile antud videointervjuus. Ta tunnistas, et kuna testisõidu olud ei olnud ralli avakatsetele sarnased, tegi ta esimese kiiruskatse järel masina juures muudatusi.

Tänakule valmistab rõõmu, et kiiretel lõikudel on Hyundai suutnud Toyotaga väga kenasti konkurentsis püsida. "Ilmselgelt on areng olnud. See on positiivne."