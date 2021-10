Maardu linnameeskond: rivaali edust huvitatud inimesed võivad olla seotud meie vastu esitatud alusetute süüdistustega

"Kallid fännid ja poolehoidjad, kes pole klubi suhtes ükskõiksed! Nagu varem lubatud, jagame koheselt sisejuurdlusega saadud infot. Esimeste tulemuste põhjal on tekkinud teooria, et Tallinna JK Kalevi edust huvitatud inimesed võivad olla otseselt seotud meie klubi vastu esitatud alusetute süüdistustega. Klubi administratsioonile on teada Maardu linnameeskonna mängijate nimed, kelle poole on pöördutud kahtlaste ettepanekutega klubi vastu. Sisejuurdlus jätkub, teid teavitatakse selle tulemustest," seisab Maardu klubi Facebooki postituses.