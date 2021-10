Soome valitsus kärbib spordieelarvet koguni 12,3 protsenti

Soomlaste 2021. aasta eelarves on spordile ette nähtud 160,82 miljonit eurot, kuid 2022. aastal on vastavalt valitsuse kinnitatud eelarveprojektile summa vähenenud 141,06 miljonile, kirjutab Iltalehti . Spordil jääb saamata 19,76 miljonit eurot.

Kas minister nägi vaeva, et spordieelarvet kokku ei tõmmataks? "Kui ma mai lõpus ministriametisse astusin, teadsin, et Sanna Marini valitsus on teinud otsuse: järgmisel aastal pole toetus enam sama. Valitsusel on praegu käsil kevadiste otsuste elluviimine," vastas Kurvinen.