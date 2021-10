Kõlvart kohtus FIFA presidendiga: jalgpall on mõnikord suuremgi kui sport

Mihhail Kõlvarti sõnul on jalgpall Tallinnas pea kõige populaarsem spordiala, mida harrastab ühtekokku ligi 5000 noort. „Seetõttu peame väga oluliseks, et elanikkonna ja nõudluse kasvades püsiks vastavuses ka infrastruktuur. Linn peab sportimisvõimaluste pakkumisel ja arendamisel pidevat dialoogi Eesti jalgpalli liiduga, kellega koostöös luuakse noortele palluritele uusi treeningvõimalusi ning arendatakse olemasolevat jalgpallitaristut. Tallinnas on juba mitmeid suurepärasel tasemel jalgpallihalle ja neid luuakse ka juurde, hetkel on näiteks kavandamisel uus jalgpalliareen Lasnamäele aadressil Punane 69.“

Linnapea lisas, et kuigi Eesti rahvuskoondis ei ole suurturniiridele jõudnud, elatakse siin jalgpalli tiitlivõistlustele väga kaasa. „Oleme linna poolt juba mitmel aastal loonud võimaluse otsustavate jalgpallilahingute ühisvaatamiseks linnaruumis, mis on osutunud siinse fännipubliku seas väga menukaks. Jalgpall on mõnikord suuremgi kui sport, sellel saab olla ka sotsiaalne mõõde ning ka oluline roll integratsioonis,“ tähendas Kõlvart.

Gianni Infantino jagas kohtumisele järgnenud pressikonverentsil kiidusõnu Eesti jalgpalli liidu heale tööle jalgpalli populariseerimises. „Mul on väga hea meel külastada Eestit ja Tallinna, eriti veel Eesti jalgpalli liidu saabuva 100. juubeli eel. Siin tehakse suurepärast tööd uue jalgpallipõlvkonna kasvatamisel, infrastruktuuri arendamisel ja treeningvõimaluste loomisel. See on sihipärane töö, mille mõju ja ulatust tasub hea näitena esile tuua kogu maailmale,“ rääkis Infantino.

FIFA president külastas viimati Eestit 2018. aastal, mil siin toimus UEFA superkarikafinaal.