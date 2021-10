Läti võitleja kohtub UFC puuris tugeva vastasega

34-aastane ja 191 cm pikk Tsirkunov on sündinud Riias, elab nüüd Torontos ning omab ka Kanada kodakondsust. Viimasest kuuest matšist on ta võitnud vaid kaks. Selle aasta märtsis kaotas ta ameeriklasele Ryan Spannile. Kaks aastat tagasi alistas ta austraallase Jimmy Crute’i, kes eelmisel aastal nokauteeris leedulase Modestas Bukauskase. Tsirkunovil on MMA võistlustelt 15 võitu (viis nokaudiga) ja kuus kaotust.