Kolmekordne maailmameister avalikustas, et langes 19-aastaselt vägistamise ohvriks

Christie vägistati 19-aastaselt. See juhtus 2010. aasta talvel, kui šotlanna oli just Vancouveri taliolümpiamängudelt kodumaale naasnud.

Vägistaja uimastas Christie ühes Nottinghami baaris joogi abil, tiris sportlase koju ja sundis teda kaitsmata seksuaalvahekorda. Christie ütles, et külastas pärast juhtumit arsti, kuid ei teatanud kuriteost. Ta peitis saladuse enda sisse ja tuli sellega alles nüüd päevavalgele, kui neljapäeval ilmus tema autobiograafia.

"Ma pole paljudega rääkinud. Ma pidin nüüd isegi oma emale rääkima, sest ta polnud sellest teadlik," sõnas Christie. "Tundsin ohvrina mingit häbi. Mind ei pekstud kuskilt tagumikust, nii et ma arvasin toona, et see pole vägistamine."