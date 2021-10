Kalev/Cramot ootab ees ülitihe graafik. Reinbok: mõnel mehel kergelt midagi logiseb, aga mänguks putitame üles

"Suhteliselt tavapärane ettevalmistus on seni olnud," rääkis kalevlaste abitreener Indrek Reinbok VEF-iga mängu eel Delfi Spordile. "Mõnel mehel kergelt midagi logiseb, aga mänguks putitame üles. Eeltöö on (mänguks) tehtud."

Kalevlaste treeningutega on nüüdseks liitunud ka lätlane Marcis Vitols, kes taastus käelõikusest. Täna õhtul võib lätlast ka platsile oodata. "Eelnevates mängudes on mõnel mehel logisevad kohad tekkinud. Midagi eriti mainimisväärt pole, see on tavapärane asi," lisas abitreener mängijate tervisliku seisu kohta.