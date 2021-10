DELFI BELGRADIS | Flora arst väljakul kokku vajunud Markkus Seppikust: tal tekkisid raskele haigusele viitavad sümptomid

"Seppikul tekkisid väljakul raskele haigusele viitavad sümptomid. Uuringutega said need kahtlused välistatud," edastas Flora pressiesindaja Rünno Mahl reedel Delfile klubi arsti Kaileen Raudseppa kommentaari mängija seisundi kohta. "Nüüd vajab ta mõnda puhkepäeva ja ühte lisauuringut ning seejärel saab sportliku tegevusega jätkata. Ta jõudis öösel meeskonna juurde tagasi ja saab teistega koos koju tagasi reisida."

Kaasmängijad tabasid kiiresti ära, et olukord on tavapärasest hullem ning koheselt läksid florakad märku andma ka platsi ääres seisnud kiirabibrigaadile. Meedikuid asus tagant kiirustama ka Partizani kapten Lazar Markovic.

Arstid jooksidki kiirelt üle muru Seppiku juurde ning peagi järgnes murule ka kiirabiauto. Vasaku külje peal lebanud Seppik tõsteti koheselt samamoodi ka kanderaamiga kiirabiautosse ning toimetati staadionilt minema. „Hetkel on stabiilne,” sõnas kohtumise ajal Seppiku seisundi kohta Flora pressiesindaja Rünno Mahl. Matši järel kinnitas Flora peatreener Jürgen Henn, et meditsiinilise personali kinnitusel Seppikul südamerabandust ei olnud ja tema olukord on stabiilne. Henni sõnul kinnitati antud fakti neile mitu korda ning info läks mängu jätkudes ka väljakul olnud mängijatele.