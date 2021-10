Piero Ferrari: Michael Schumacher pole võimeline teistega suhtlema

Auhinnatseremoonial andis Ferrari Itaalia meediale intervjuu, kus uuriti temalt ka 2013. mäesuusatamise õnnetuses tõsise ajutrauma saanud Schumacheri seisundi üle. "Mul on olnud au võõrustada Schumacherit oma kodus. Jõime koos pudeli punast veini ära," meenutas itaallane Gazzetta dello Sport vahendusel.

"Ta nautis sellisieid intiimseid ja rahulikke hetki. Ta oli otsekohene, täpne ja loogilise mõtlemisega inimene," jätkas Ferrari, kes kommenteeris seejärel ka sakslase seisundit. "Mul on kahju, et räägime temast praegu nagu surnud inimesest. Ta ei ole surnud, ta on jätkuvalt meiega. Ta lihtsalt pole võimeline teistega suhtlema."