Fiorentina astub kodustaadionil võitlusse Itaalia liigat juhtiva Napoli vastu

Serie A liigatabelis viiendal kohal asuv Fiorentina on näidanud hooajal südant ja võitlushinge. Eeliseks on mäng koduväljakul, Artemio Franchi staadionil Firenzes, kus fännide ees on võitlusvaim veelgi suurem. Viimasest viiest mängust on Fiorentina võitnud neli ja kaotanud vaid ühel korral ning seda Serie A titaanile Inter Milanile. Head tööd on näidanud Fiorentina kaitseliin, viimastel matšidel on meeskond lasknud lüüa seitse väravat ja nendest kolm mängus Rooma vastu. Pärast vastasseisu Roomaga on tiim lasknud endale lüüa viie matši jooksul vaid neli väravat. Fiorentina põhiründaja Dušan Vlahović väravaid lüüa oskab ja on tiimi top scorer nelja väravaga. Klubi tugevat ajalugu ja kiiret arengut on märganud Euroopas jõuliselt kasvav OlyBet ning hiljuti sõlmiti koostööleping, mis toob Itaalia jalgpalli lähemale ka Eesti publikule.

Juhtiva spordiennustusportaali OlyBet statistika alusel on hetkel suurem võiduvõimalus Napolil koefitsiendiga 1,91 ning seda Fiorentina 4,20 vastu. Napoli on eeloleva matši favoriit, kui võtta arvesse eelmised vastasseisud ja puhas meeskonnamäng. Kuid jalgpallis on kõik võimalik, eriti kodupubliku ees.

Sel hooajal on Napoli näidanud head meeskonnatööd ja olnud viimase kuue mängu jooksul võitmatu. Klubi kaitseliin on nagu müür ja viimase viie matši jooksul on pall vastaste löögist võrku sahistanud vaid kahel korral. Ründajate triblamisoskuse ja kiiruse tulemusena on meeskond igas liiga mängus löönud rohkem kui ühe värava. Oskust pallipostide vahele sihtida on siiani demonstreerinud ründaja Victor Osimhen, kes on tänaseks Napoli eest löönud kuus väravat, ja tema järel ääreründaja Lorenzo Insigne, kes on edukalt skoorinud kahel korral.

Serie A ühe põnevama eelseisva mängu – Napoli vs. Fiorentina – spordiennustuse statistikat saad jälgida ning panuseid teha OlyBeti spordiportaalis.

Napoli

Koht liigatabelis: 1.

Punktid tabelis: 18

Võidud liigas: 6

Kaotused liigas: 0

Viigid liigas: 0

Fiorentina